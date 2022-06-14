Рига, , 17:00 — REGNUM В среду, 14 июня, правительство Латвии поддержало предоставление кредита Рижской думе. Общий объем финансирования составляет 139,1 млн. евро.

Рига (сс) Jorge Franganillo

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv, отметив, что деньги пойдут на обновление и ремонт пяти объектов транспортной инфраструктуры государственного значения в Риге. В течение 2022–2026 годов намечено провести реконструкцию сразу четырех мостов: Воздушного, Густава Земгала, Земитанского и Вантового. А также набережной улицы Мукусалас от Островного моста до Каменного. Плановый срок выполнения работ — 2026 год.

Издание подсчитало: учитывая, что в Риге проживает 615 тысяч жителей, получается, что после выдачи кредита долг на каждого жителя столицы перед государством вырос на 226 евро и 17 центов. Семья из четырех рижан будет должна около одной тысячи евро.