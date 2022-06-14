Таллин, , 16:59 — REGNUM Вируский уездный суд Эстонии решил досрочно освободить из тюрьмы бывшего работника Полиции безопасности (КаПо) Владимира Вейтмана, который в 2013 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

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Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, решение было принято в начале июня нынешнего года, но лишь сейчас оно стало известно. Решено, что в течение года после освобождения Владимир Вейтман будет находиться под электронным наблюдением, испытательный срок продлится до 7 августа 2028 года.

И прокуратура, и сама тюрьма также поддержали УДО Вейтмана с последующим применением к нему электронного надзора, но еще можно обжаловать постановление суда в течение 15 дней.

Родившегося в 1950-м году Вейтмана обвинили в том, что он собирал засекреченную информацию и неоднократно передавал ее спецслужбам Российской Федерации. В октябре 2013 года Харьюский уездный суд признал его виновным. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Также у него конфисковали 120 000 евро. Квартира и автомобиль Вейтмана также были конфискованы.

Несколько лет назад в Эстонии был условно-досрочно освобожден другой сотрудничавший с разведкой РФ высокопоставленный госчиновник страны Херманн Симм.