Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили бывшего генерального директора НАО «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Александра Шимберга, которого обвинили в крупном мошенничестве по делу о скандальной реконструкции Российского государственного академического Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова, сообщили 14 июня в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

БДТ Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, 13 декабря 2011 года между ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», в лице Марата Оганесяна (позже стал вице-губернатором, отбывает 5,5 лет в колонии строгого режима по приговору о крупном мошенничестве при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове, также проходит по делу БДТ — прим. ред.), и «ТДМ» был заключен государственный контракт на реконструкцию, реставрацию и техническое перевооружение БДТ.

В рамках контракта с расчетного счета УФК по Ленинградской области на расчетный счет «ТДМ» в качестве авансовых платежей были перечислены 558 639 984 рубля. Как доказало в суде гособвинение, Шимберг решил похитить деньги, принадлежащие бюджету РФ. Поэтому он заключил от имени «ТДМ» дополнительные соглашения к госконтракту и, зная, что никакие работы в театре не проводились, подписал акты о приемке выполненных работ на общую сумму 39,1 млн рубля. После чего передал ложные сведения о факте выполнения работ на сумму не менее 2 412 840,8 рублей для подписания в «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

В результате на расчетный счет «ТДМ» были перечислены не менее 39,1 млн рублей, а в совокупности — не менее 630,3 млн рублей, в том числе денежные средства в сумме не менее 2,4 млн рублей за фактически невыполненные работы. Эти деньги подсудимый, как выяснили в суде, включил в акты по форме КС-2, а затем подписал соглашение о расторжении государственного контракта.

«Так Шимберг получил реальную возможность распорядиться денежными средствами в сумме не менее 2 412 840,98 рублей, чем причинил бюджету РФ ущерб на указанную сумму», — пояснили в ОПС.

В суде Шимберг свою вину признал. Частично возместил ущерб. В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии общего режима.

«Шимберг взят под стражу в зале суда немедленно. Гражданский иск удовлетворен судом на сумму 2 247 840.98 рублей», — подытожили в суде.

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