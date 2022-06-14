Тюмень, , 16:56 — REGNUM В Тюмени 14 июня в больнице скончался пострадавший накануне в дорожно-транспортном происшествии пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожная авария произошла днём 13 июня на улице Тимуровцев в Тюмени. Автомобиль «ВАЗ-211 440», за рулём которого находился 25-летний водитель, наехал на металлический забор частного дома. Машину отбросило в соседнее здание. Основной удар пришёлся на 36-летнего пассажира, в голову которого вошла одна из труб. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице от тяжелых повреждений.

Отмечается, что водитель не пострадал. Причём уровень его алкогольного опьянения составил 0.83 мг/л в выдыхаемом воздухе. Подробности трагического ДТП устанавливаются, сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже 14 июня произошла автоавария с участием сразу восьми автомобилей.

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