Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Торговый центр «Смайл» в Санкт-Петербурге предложил новому собственнику бывшей сети ресторанов McDonald’s пересмотреть условия договора аренды, увеличив арендную плату. Об этом рассказали 14 июня в PR-отделе компании Becar Asset Management.

Новый ресторан «Вкусно — и точка!» (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Представители торгового центра, помимо сокращения выручки общепита, причиной для пересмотра или даже отмены договора аренды указывают и риск дальнейшего падения после открытия в помещении бывшего «Макдоналдса» нового заведения «Вкусно — и точка».

ТЦ отмечает, что арендная плата для сети была снижена, так как за счёт популярности бренда ресторан должен был привлекать дополнительный трафик в «Смайл». После того, как рестораны сети в Петербурге и России закрылись, торговый центр этот трафик потерял, как и плановую выручку.

«Мы опасаемся, что ресторан, который планирует открыться под брендом Вашей сети, может снизить поток потенциальных посетителей, — пишет в письме владелец ТЦ «Смайл», ООО «Научно-технический центр «Радуга». — Новый бренд — это риск недополучения планируемой выручки (арендной платы), как от бренда McDonald’s».

Компания уже направила досудебную претензию о расторжении договора аренды и взыскании убытков. По мнению владельцев ТЦ, ситуация с закрытием ресторанов не является форс-мажорной.

ТЦ «Смайл» сможет сохранить сотрудничество с новым владельцем в случае, если изменится размер арендной платы и возрастёт процент от оборота ресторана «Вкусно — и точка». Однако, по мнению эксперта, директора департамента торговых центров Becar Asset Management Алексея Попикова, сотрудничество в нынешних условиях коммерчески невыгодно.

Напомним, что рестораны сети McDonald’s перешли новому владельцу — ООО «СРП». Компания изменила логотип и преобразовала меню. Первый ресторан уже открылся в Москве 12 июня.

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