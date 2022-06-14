Кострома, , 17:28 — REGNUM В городе Костроме пропал 14-летний подросток, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Ориентировка

Местонахождение Егора Резвова не известно с 10 июня, обстоятельства и возможные причины произошедшего пока не разглашаются.

Юноша был одет в зеленую футболку, чёрную кофту, штаны цвета хаки и чёрную купку. Его поисками занимаются волонтёры и полиция. Всех, кто видел мальчика, просят сообщить об этом по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112.

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