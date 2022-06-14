Брянск, 14 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Шесть жителей села Займище в Брянской области пострадали в результате обстрела 14 июня, написал глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал Александра Богомаза Повреждённый дом в селе Займище

Отметив, что побывал в селе, поговорил с жителями, губернатор уточнил следующее:

«По уточнённой информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь».

По словам главы региона, люди получили в результате обстрела осколочные ранения, сейчас состояние их стабильное. Все находятся на лечении в районной больнице.

Также Богомаз уточнил, что обстрелом повреждено около полусотни домов. Он пообещал оказать всю необходимую помощь сельчанам.

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