Воронеж, 14 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Воронеже возбуждено уголовное дело в связи с возможным хищением более 500 тысяч рублей при благоустройстве парка «Орлёнок». Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, сообщили 14 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Пресс-служба администрации Воронежа Входная группа парка «Орлёнок»

Проверкой было установлено, что в 2020 году управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж с ООО Строительная компания «ВСБ» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта — «Благоустройство парка культуры и отдыха «Орленок» в городе Воронеже».

«По результатам организованной прокуратурой города выездной проверки выявлены признаки хищения при выполнении работ по вышеуказанному контракту на общую сумму более 500 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Орлёнок» в центре Воронежа был закрыт на реконструкцию с лета 2019 года. Многократно сроки его сдачи переносились, в итоге техническое открытие парка состоялось лишь в декабре 2021 года, а официальное — в мае 2022-го.