Москва, , 16:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий ответственность за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, а также за шпионаж, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

Проект федерального закона направлен на повышение эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, «участие гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», будет наказываться лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Наказываться будет и осуществление конфиденциального сотрудничества со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями, то есть шпионаж — лишением свободы на срок от двух до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Относятся к государственной измене действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации.

Кроме того, вводится наказание за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности страны — до семи лет лишения свободы.

«Формулировки настолько размыты, что позволят привлечь почти любого», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в ходе дискуссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ужесточит санкции за призывы и действия против безопасности России