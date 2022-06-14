Москва, 14 июня, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Банк России установил на вторник, 15 июня, официальный курс доллара на уровне 57,093 рубля, курс евро — на уровне 59,248 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Таким образом, курс доллара понижен на 69 копеек по сравнению с предыдущим показателем, курс евро снижен на 1 рубль 72 копейки.

На Московской бирже рубль начал неделю ростом. На текущий момент доллар торгуется на уровне 56,43 рубля, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро подешевел на 1 рубль 33 копейки — до 58,78 рубля.