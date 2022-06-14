Москва, , 16:39 — REGNUM В Совете Федерации представлена выставка, посвящённая строительству в 1941–1942 годах оборонительных рубежей в Чувашии. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко подчеркнула важность данной экспозиции в деле сохранения исторической памяти, особенно с учётом военной спецоперации, и поддержала предложение Чувашии об объявлении 1 июля Днём тружеников тыла. Также в дар Совету Федерации была передана репродукция вышитой карты России, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

Глава Чувашии Олег Николаев передал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко копию «вышитой» карты России http://council.gov.ru/

Чувашия представила в нижней палате парламента выставку «Женщина в тылу. Подвиг. Любовь. Победа», посвящённую строителям Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Здесь представлены архивные фотографии об истории данного периода Великой Отечественной войны, а также найденные на месте строительства экспонаты.

На открытии экспозиции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что усилиями десятков тысяч людей в Чувашии в 1941–1942 годах были построены 380 км линии обороны, подчеркнув, что «с каждым километром связаны женские судьбы». Валентина Матвиенко поблагодарила всех, кто «принимал участие в заботливом сборе материалов, фотографий, архивов», подчеркнув важность сохранения исторической памяти в нынешних условиях.

«Мы все свято чтим память о беспримерных подвигах как героев фронта, так и тружеников тыла. Особенно важно сохранить память сейчас, в период специальной военной операции, когда наши бойцы решают поставленные президентом задачи по защите мирных жителей Донбасса, когда вся страна, всё российское общество объединились вокруг наших исконных ценностей. Среди них, безусловно, одно из центральных мест занимает память о подвиге советских солдат и миллионов граждан, которые день за днём приближали Победу, работая в тылу», — сказала глава верхней палаты парламента.

Совет Федерации: выставка в честь строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода http://council.gov.ru/

Совет Федерации: фрагмент экспозиции в честь строителей оборонительных рубежей в Чувашии http://council.gov.ru/

Председатель Совета Федерации также поддержала предложение Чувашии об объявлении 1 июля Днём тружеников тыла: по её словам, данная инициатива заслуживает пристального внимания и поддержки.

Глава Чувашии Олег Николаев добавил, что 1 июля 1941 года впервые прозвучал лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!», который объединил население страны. 1 июля 2022 года в республике планируют открыть мемориал «Строителям безмолвных рубежей», который станет первым в стране памятником в честь строителей рубежей обороны и тружеников тылового фронта. Глава республики сравнил мемориал с порталом, который будет переносить в период Великой Отечественной войны и «погружать в состояние тех времён, неизбежно заставит вспомнить мужество, отвагу самоотверженность тех людей, которые защищали страну».

Совет Федерации: фрагмент экспозиции в честь строителей оборонительных рубежей в Чувашии http://council.gov.ru/

Кроме того, Олег Николаев также рассказал Валентине Матвиенко о проекте «Вышитая карта России», оригинал которой размером 3×6,7 метров был представлен в Чебоксарах рамках празднования Дня России. В её создании участвовали более 200 мастеров из регионов страны: она состоит из орнаментов традиционной народной вышивки народов России, а сами фрагменты повторят географические очертания регионов. Репродукция «карты» была передана в дар Совету Федерации, а оригинал будет выставлен 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

При получении «карты» Валентина Матвиенко заявила о том, что на ней вскоре надо будет «довышить кое-что»:

«Осенью мы будем открывать новый корпус для Совета Федерации, и эта замечательная карта, вышитая руками таких замечательных мастериц, займёт своё достойное место. Только боюсь — хорошо, что там осталось место — надо будет там ещё довышить кое-то».

В открытии выставки также приняли участие, в частности, заместители председателя Совета Федерации Галина Карелова и Константин Косачев, председатели четырёх комитетов верхней палаты парламента Виктор Бондарев, Григорий Карасин, Инна Святенко, Вячеслав Тимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Сурский и Казанский оборонительные рубежи в случае сдачи Москвы должны были сдержать его натиск на подступах к Казани и Уралу. Ежедневно рубежи обороны строили до 110 тыс. жителей, вынув вручную около 5 млн кубометров земли. Начавшееся в конце октября 1941 года строительство рубежей на территории Чувашии было завершено к концу января 1942 года, и они поддерживались в состоянии боеготовности вплоть до весны 1944 года. Отметим, что строителей оборонительных рубежей также называли бойцами трудового фронта.