В Совете Федерации открыли выставку в честь бойцов Сурского рубежа
Москва, 14 июня, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Совете Федерации представлена выставка, посвящённая строительству в 1941–1942 годах оборонительных рубежей в Чувашии. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко подчеркнула важность данной экспозиции в деле сохранения исторической памяти, особенно с учётом военной спецоперации, и поддержала предложение Чувашии об объявлении 1 июля Днём тружеников тыла. Также в дар Совету Федерации была передана репродукция вышитой карты России, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.
Чувашия представила в нижней палате парламента выставку «Женщина в тылу. Подвиг. Любовь. Победа», посвящённую строителям Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Здесь представлены архивные фотографии об истории данного периода Великой Отечественной войны, а также найденные на месте строительства экспонаты.
Напомним, что в 2015 году ИА REGNUM по инициативе главного редактора, кандидата исторических наук Модеста Колерова начало вести тему строительства Сурского рубежа, был создан проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии». Проект получил поддержку на правительственном уровне: 2021 год в Чувашии был Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Впервые в России тема трудового подвига при возведении рубежей обороны была поднята на государственный уровень.
На открытии экспозиции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что усилиями десятков тысяч людей в Чувашии в 1941–1942 годах были построены 380 км линии обороны, подчеркнув, что «с каждым километром связаны женские судьбы». Валентина Матвиенко поблагодарила всех, кто «принимал участие в заботливом сборе материалов, фотографий, архивов», подчеркнув важность сохранения исторической памяти в нынешних условиях.
Председатель Совета Федерации также поддержала предложение Чувашии об объявлении 1 июля Днём тружеников тыла: по её словам, данная инициатива заслуживает пристального внимания и поддержки.
Глава Чувашии Олег Николаев добавил, что 1 июля 1941 года впервые прозвучал лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!», который объединил население страны. 1 июля 2022 года в республике планируют открыть мемориал «Строителям безмолвных рубежей», который станет первым в стране памятником в честь строителей рубежей обороны и тружеников тылового фронта. Глава республики сравнил мемориал с порталом, который будет переносить в период Великой Отечественной войны и «погружать в состояние тех времён, неизбежно заставит вспомнить мужество, отвагу самоотверженность тех людей, которые защищали страну».
Кроме того, Олег Николаев также рассказал Валентине Матвиенко о проекте «Вышитая карта России», оригинал которой размером 3×6,7 метров был представлен в Чебоксарах рамках празднования Дня России. В её создании участвовали более 200 мастеров из регионов страны: она состоит из орнаментов традиционной народной вышивки народов России, а сами фрагменты повторят географические очертания регионов. Репродукция «карты» была передана в дар Совету Федерации, а оригинал будет выставлен 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
При получении «карты» Валентина Матвиенко заявила о том, что на ней вскоре надо будет «довышить кое-что»:
В открытии выставки также приняли участие, в частности, заместители председателя Совета Федерации Галина Карелова и Константин Косачев, председатели четырёх комитетов верхней палаты парламента Виктор Бондарев, Григорий Карасин, Инна Святенко, Вячеслав Тимченко.
Как сообщало ИА REGNUM, Сурский и Казанский оборонительные рубежи в случае сдачи Москвы должны были сдержать его натиск на подступах к Казани и Уралу. Ежедневно рубежи обороны строили до 110 тыс. жителей, вынув вручную около 5 млн кубометров земли. Начавшееся в конце октября 1941 года строительство рубежей на территории Чувашии было завершено к концу января 1942 года, и они поддерживались в состоянии боеготовности вплоть до весны 1944 года. Отметим, что строителей оборонительных рубежей также называли бойцами трудового фронта.