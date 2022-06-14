Калуга, 14 июня 2022, 17:21 — REGNUM Правительство Калужской области 14 июня приняло решение о создании в своём составе нового ведомства — министерство транспорта. Ему будет передан весь функционал регионального министерства дорожного хозяйства, а также управления транспорта, которое до этого было в составе министерства экономики области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Новые автобусы вышли на улицы Калуги
Новые автобусы вышли на улицы Калуги
Скрин страницы Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»
«Подчеркну: создание нового ведомства не повлечет увеличения штата и расходов. Сейчас это просто недопустимо. Главная цель принятого решения — объединение в одном ведомстве всех задач, связанных со смежными отраслями — дорогами и транспортом. По аналогии с федеральным минтрансом», — отметил Владислав Шапша.

Руководителем вновь созданного министерства транспорта назначен Владимир Волочай. Новая структура станет пятнадцатым министерством в региональном правительстве.

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