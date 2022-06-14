Калуга, 14 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Правительство Калужской области 14 июня приняло решение о создании в своём составе нового ведомства — министерство транспорта. Ему будет передан весь функционал регионального министерства дорожного хозяйства, а также управления транспорта, которое до этого было в составе министерства экономики области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

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«Подчеркну: создание нового ведомства не повлечет увеличения штата и расходов. Сейчас это просто недопустимо. Главная цель принятого решения — объединение в одном ведомстве всех задач, связанных со смежными отраслями — дорогами и транспортом. По аналогии с федеральным минтрансом», — отметил Владислав Шапша.

Руководителем вновь созданного министерства транспорта назначен Владимир Волочай. Новая структура станет пятнадцатым министерством в региональном правительстве.