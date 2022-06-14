Ясиноватая, ДНР, 14 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Город Ясиноватая (ДНР) обстрелян со стороны украинских вооружённых формирований с применением РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерии, сообщает 14 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

.artstepvision.ca РЗСО Град

Обстрелы ВСУ осуществили со стороны населённого пункта Авдеевка. В 16:05 мск по Ясиноватой украинские боевики выпустили десять ракет из «Града», затем в 16:10 мск — пять снарядов калибра 122 мм.

Ранее из «Града» был обстрелян населённый пункт Еленовка в ДНР: украинские вооружённые формирования атаковали посёлок со стороны Новомихайловки.