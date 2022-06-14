Париж, , 16:31 — REGNUM Французский политик Жан-Люк Меланшон обвиняет президента Франции Эммануэля Макрона в том, что глава государства делает Францию «непригодной для жизни», передает BFM TV.

Жан-Люк Меланшон Place Au Peuple

Жан-Люк Меланшон жестко критикует президента после того, как тот стал объектом нападок со стороны правительства.

«Хаос — это он. Макрон больше не знает, что делать с надвигающимся глобальным кризисом. Сегодня Эммануэль Макрон ошеломлен динамикой левых. Потому что он не понимает французское общество. Он не понимает, сколько людей хватают за горло цены. Это невозможно. Великая нищета распространяется», — считает Жан-Люк Меланшон.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар уточнила, что пакет мер по поддержке покупательной способности, подготовленный правительством, может быть представлен на неделю позже, чем ожидалось, 6 июля, в совете министров.

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