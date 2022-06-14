Бухарест, 14 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. За первые четыре месяца текущего года общий внешний долг Румынии сократился на €66 млн и составил €134,55 млрд. Об этом 14 июня со ссылкой на данные Национального института статистики Румынии (INS) сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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По словам экспертов, подобное положение вещей стало возможным благодаря проектам в сфере развития энергетики и добычи полезных ископаемых, а также экономии государственных средств.

При этом прямые инвестиции нерезидентов в Румынии составили €3,149 млрд (по сравнению с €2,350 млрд в январе–апреле 2021 г.), из которых инвестиции в акционерный капитал, включая расчетную чистую реинвестированную прибыль, составили €3,031 млрд, а внутригрупповые кредиты зафиксировали чистую стоимость €118 млн.

Напомним, к 1988 году во время правления тогдашнего лидера Николае Чаушеску Румыния впервые в мировой истории полностью погасила свой внешний долг.