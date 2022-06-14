Бухарест, 14 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. За первые четыре месяца текущего года общий внешний долг Румынии сократился на 66 млн и составил 134,55 млрд. Об этом 14 июня со ссылкой на данные Национального института статистики Румынии (INS) сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

PavelD
Румыния

По словам экспертов, подобное положение вещей стало возможным благодаря проектам в сфере развития энергетики и добычи полезных ископаемых, а также экономии государственных средств.

При этом прямые инвестиции нерезидентов в Румынии составили 3,149 млрд (по сравнению с 2,350 млрд в январе–апреле 2021 г.), из которых инвестиции в акционерный капитал, включая расчетную чистую реинвестированную прибыль, составили 3,031 млрд, а внутригрупповые кредиты зафиксировали чистую стоимость 118 млн.

Напомним, к 1988 году во время правления тогдашнего лидера Николае Чаушеску Румыния впервые в мировой истории полностью погасила свой внешний долг.