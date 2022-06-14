14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 16:49 — REGNUM Информация о том, что в городе Рубежное (Луганская Народная Республика) в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими гаубицами М777 погиб четырнадцатилетний мальчик, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На руках Зеленского кровь убитых детей Донбасса», — пишет Казимир К.

Многие пользователи охарактеризовали этот обстрел, совершённый украинскими боевиками, как террористический акт. А раз командование вооружённых сил Украины отдаёт подобные приказы, то и страна эта является террористической.

«Украина — страна-террорист, а Запад — соучастник преступлений», — указывает Осип Ш.

«Отныне просто и по существу — террористическое государство Украина. Никак иначе эту опухоль на теле планеты больше называть нельзя», — считает Игорь И.

Некоторые комментаторы отмечают, что переданное Киеву американское вооружение в конечном итоге используется не на поле боя, а для убийства мирного населения Донбасса.

«Так вот для чего украинским нацистам западное дальнобойное оружие. Не для противодействия «агрессору», а для уничтожения гражданского населения, которое они не могли достать. Причем ведь своих же соотечественников уничтожают, про которых с такой заботой любит говорить Зеленский с высоких трибун. Зато сколько гордости у украинских нацистов в комментариях по поводу убийства гражданского населения! Подонки!» — написал Сергей С.

Гаубица M777 Lance Corporal Ray Lewis

Нашлись и те, кто отмечает, что всё военное командование вооружёнными силами Украины погрязло в нацизме, а простые военнослужащие измарали свои руки кровью детей Донбасса.

«Не только националистические батальоны, они все, включая ВСУ, несут ответственность за то, что убивают мирное население Донбасса. Нацисты проникли во все слои украинского общества и, что самое страшное, в головы простых украинцев, поселив в них мысль, что смерть детей в Донбассе — это норма», — поделился своим мнением Севастьян К.

Часть людей полагает, что руководство США прекрасно понимало, как будут применять их гаубицы украинские боевики, но тем не менее сознательно передавало нацистам это смертоносное оружие.

«Все эти преступления и смерти на совести Америки. Украина — лишь марионетка в их руках. Зачем надо было давать в руки террористам оружие?! Понятно же, что Вашингтон хочет больше и больше крови славянского народа», — убеждён Станислав Т.

«Руки Европы и США в крови мирных людей Украины и Донбасса! Они должны ответить за свои преступления!» — призывает Роман С.

Ряд пользователей указывают на то, что не видят справедливости в происходящем в Донбассе, и призывают в связи с этим российское командование наказать всех тех, кто обстреливает ни в чём не повинных детей.

«И вот где же справедливость?! Ребёнок погиб, который просто хотел жить и радоваться жизни, а какая-то мразь по указке Запада его убила. Их дети, между прочим, не страдают и не умирают, а сидят на виллах и катаются на яхтах. Умирают просто дети в ДНР и ЛНР, умирают чьи-то дети на фронте, братья, сёстры», — отметил Артём Г.

Напомним, 14 июня военнослужащий Народной милиции ЛНР сообщил РИА Новости о том, что в городе Рубежное (Луганская Народная Республика) в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими гаубицами М777 погиб четырнадцатилетний мальчик.