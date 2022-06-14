Москва, 14 июня, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о механизме оплаты судебных экспертиз, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Госдума

Устанавливается, что размер вознаграждения за проведение судебной экспертизы экспертом государственного судебно-экспертного учреждения, назначенной по ходатайству лица, участвующего в деле, определяется судом по согласованию со сторонами и по соглашению с руководителем государственного судебно-экспертного учреждения.

В случае неисполнения сторонами обязанности по предварительному внесению на депозитный счет суда денежных сумм, подлежащих выплате экспертам, если в дальнейшем они не произвели оплату экспертизы или оплатили ее не полностью, денежные суммы в счет выплаты вознаграждения за проведение экспертизы, а также возмещения фактических расходов эксперта, судебно-экспертного учреждения, понесенных в связи с проведением экспертизы, подлежат взысканию с одной стороны или с обеих сторон и распределяются между ними в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом РФ.