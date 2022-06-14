Москва, , 16:29 — REGNUM Известная модель и телеведущая Маша Малиновская рассказала о своих финансовых трудностях. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 14 июня.

Маша Малиновская в интервью Кадр из интервью

Малиновская призналась, что в настоящий момент вынуждена отказывать себе в дорогих покупках и отпуске за границей, поскольку не имеет постоянного заработка: «Не могу себе позволить. Я — безработная». Стоит отметить, что в последнее время знаменитость перестала появляться на светских мероприятиях и телевидении, что также указывает на её проблемы с деньгами.

Напомним, Маша Малиновская прославилась благодаря ведению развлекательных программ на телеканале «‎Муз-ТВ». Помимо этого, она активно пробовала себя в качестве модели, сотрудничая с различными журналами.

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