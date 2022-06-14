Москва, 14 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Известная модель и телеведущая Маша Малиновская рассказала о своих финансовых трудностях. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 14 июня.

Кадр из интервью Маша Малиновская в интервью

Малиновская призналась, что в настоящий момент вынуждена отказывать себе в дорогих покупках и отпуске за границей, поскольку не имеет постоянного заработка: «Не могу себе позволить. Я — безработная». Стоит отметить, что в последнее время знаменитость перестала появляться на светских мероприятиях и телевидении, что также указывает на её проблемы с деньгами.

Напомним, Маша Малиновская прославилась благодаря ведению развлекательных программ на телеканале «‎Муз-ТВ». Помимо этого, она активно пробовала себя в качестве модели, сотрудничая с различными журналами.