Париж, 14 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Во Франции зафиксирована аномально теплая погода, передает BFM TV.

34.mchs.gov.ru Жара

Во Франции уже была зафиксирована аномальная высокая для июня температура. Абсолютный рекорд во Франции был зафиксирован в июне 2019 года с температурой 46 °C, но это было в самом конце месяца 28 июня. Но эта волна тепла будет априори, по всей стране, самой ранней.

Согласно выпискам, жара побьёт рекорд 1947 года. Предыдущий рекорд зафиксирован в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы справиться с жаркой погодой во Франции, правительство, в частности, хочет создать «островки прохлады» в городах.

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