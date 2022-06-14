Москва, , 16:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о пересмотре в кассационном порядке постановления суда о возмещении реабилитированному имущественного вреда по основаниям, влекущим ухудшение положения реабилитированного, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда от 23 сентября 2021 года № 41-П, которым статья 4016 Уголовно-процессуального кодекса РФ признана не соответствующей Конституции в той мере, в какой она не ограничивает период с момента вступления в силу судебного акта о возмещении реабилитированному расходов на оплату юридической помощи, в течение которого может быть принято решение суда кассационной инстанции о пересмотре этого акта, влекущее поворот его исполнения и возврат присужденных реабилитированному сумм.

Законопроектом устанавливается недопустимость пересмотра судом кассационной инстанции постановления суда о возмещении реабилитированному имущественного вреда по основаниям, влекущим ухудшение положения реабилитируемого, в срок, превышающий один год со дня вступления этого акта в законную силу.

Это ограничение будет обязательным при пересмотре всех постановлений о возмещении реабилитированному имущественного вреда.

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