Москва, 14 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о пересмотре в кассационном порядке постановления суда о возмещении реабилитированному имущественного вреда по основаниям, влекущим ухудшение положения реабилитированного, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда от 23 сентября 2021 года № 41-П, которым статья 4016 Уголовно-процессуального кодекса РФ признана не соответствующей Конституции в той мере, в какой она не ограничивает период с момента вступления в силу судебного акта о возмещении реабилитированному расходов на оплату юридической помощи, в течение которого может быть принято решение суда кассационной инстанции о пересмотре этого акта, влекущее поворот его исполнения и возврат присужденных реабилитированному сумм.

Законопроектом устанавливается недопустимость пересмотра судом кассационной инстанции постановления суда о возмещении реабилитированному имущественного вреда по основаниям, влекущим ухудшение положения реабилитируемого, в срок, превышающий один год со дня вступления этого акта в законную силу.

Это ограничение будет обязательным при пересмотре всех постановлений о возмещении реабилитированному имущественного вреда.