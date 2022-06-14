Бишкек, 14 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. О напряжённом характере обстановки на границе с Таджикистаном заявили 14 июня в Пограничной службе госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Gps.gov.kg Пограничники Киргизии

Так, по состоянию на 14:30 мск, обстановка на прилегающем к Таджикистану участке «продолжает оставаться напряжённой». С Таджикистаном киргизские пограничники провели переговоры в связи с произошедшим ранее.

Решено «вернуть стянутые к месту инцидента дополнительные силы и средства в пункты их постоянной дислокации». Кроме того, Бишкек и Душанбе решили каждый день проводить консультации по ситуации в приграничном районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня на таджикско-киргизской границе произошло обострение, в результате которого погиб человек, ещё трое получили ранения.