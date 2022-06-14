Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Коммунальные службы Санкт-Петербурга готовятся к непогоде в виде ливней, которые ожидаются в городе на Неве в ближайшие сутки, сообщили 14 июня в пресс-службе городского правительства.

Ливень в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Ввиду чего во всех районах города будут дежурить более 20 аварийных бригад ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«На особый контроль специалисты предприятия возьмут территории рядом с социальными объектами, остановками общественного транспорта, станциями метрополитена», — пообещали в Смольном.

Сообщить о скоплении воды на тротуарах и проезжей части во время и после дождя можно на Горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону: 305-09-09.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за активного циклонического вихря в ближайшие три дня в городе на Неве погода испортится — похолодает, а также может выпасть более 50% месячной нормы осадков. Как предупреждает 14 июня ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в среду 15 июня в Санкт-Петербурге ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах ливни. Ветер северный местами порывы 15 м/с.

Добавим, что также непогода затронет три района СЗФО. Так, в Ленинградской области ожидается до 30-35 мм осадков, в Псковской области до 80 мм осадков. Также ливни и сильные дожди ожидаются в Республике Карелия и Архангельской области.

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