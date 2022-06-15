Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Предприятие по производству судового оборудования «Винета» из Тосненского района Ленинградской области увеличило скорость выпуска продукции благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

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При поддержке ФЦК время изготовления продукции от заготовки до технического контроля сократилось в полтора раза или на 73 300 минут, что примерно составляет 2 месяца. А экономический эффект от реализованных решений составит в 29 млн рублей в год.

«Совместно с рабочей группой компании мы выбрали пилотный поток ― изготовление охладителя наддувочного воздуха. В результате внедрения бережливых технологий время его изготовления от заготовки до технического контроля сократилось в полтора раза. Кроме того, незавершенное производство на предприятии снизилось на 49% ― были устранены лишние запасы и внедрена система 5С, а выработка сотрудников за полгода реализации нацпроекта повысилась на 53%», ― отметил руководитель проекта ФЦК Алексей Иванов.

Такому результату поспособствовало внедрение системы оперативного планирования и мониторинга работы станков, изменение графика работы на производстве и порядка приемки изделий на технический контроль, также были пересмотрены некоторые технологии обработки деталей.

«Наше предприятие производит оборудование для судового машиностроения полного цикла: от разработки конструкторской документации до выпуска готовой продукции. И в настоящее время, мы понимаем необходимость быть сильными, современными и конкурентоспособными. Развитие компании — это всегда изменения и выход на новый уровень. ФЦК с нашим отделом развития производственной системы начал планомерные усовершенствования производства, гарантирующие рост доходов, сокращение издержек и потерь», ― говорит директор предприятия «Винета» Игорь Суховинский.

По его словам, сотрудничество с ФЦК положило начало новому этапу создания корпоративной культуры, которая включает в себя дисциплину, вовлечение сотрудников, исполнительность и развитие наставничества.

Напомним, национальному проекту «Производительность труда» подключилось уже 50 предприятий Ленинградской области. Его участниками могут стать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, строительства. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность. рф.