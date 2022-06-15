Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Предприятие по производству судового оборудования «Винета» из Тосненского района Ленинградской области увеличило скорость выпуска продукции благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

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При поддержке ФЦК время изготовления продукции от заготовки до технического контроля сократилось в полтора раза, или на 73 300 минут, что примерно составляет два месяца. А экономический эффект от реализованных решений составит 29 млн рублей в год.

«Совместно с рабочей группой компании мы выбрали пилотный поток ― изготовление охладителя наддувочного воздуха. В результате внедрения бережливых технологий время его изготовления от заготовки до технического контроля сократилось в полтора раза. Кроме того, незавершенное производство на предприятии снизилось на 49% ― были устранены лишние запасы и внедрена система 5С, а выработка сотрудников за полгода реализации нацпроекта повысилась на 53%», ― отметил руководитель проекта ФЦК Алексей Иванов.

Такому результату поспособствовало внедрение системы оперативного планирования и мониторинга работы станков, изменение графика работы на производстве и порядка приемки изделий на технический контроль, также были пересмотрены некоторые технологии обработки деталей.

«Наше предприятие производит оборудование для судового машиностроения полного цикла: от разработки конструкторской документации до выпуска готовой продукции. И в настоящее время мы понимаем необходимость быть сильными, современными и конкурентоспособными. Развитие компании — это всегда изменения и выход на новый уровень. ФЦК с нашим отделом развития производственной системы начал планомерные усовершенствования производства, гарантирующие рост доходов, сокращение издержек и потерь», ― говорит директор предприятия «Винета» Игорь Суховинский.

По его словам, сотрудничество с ФЦК положило начало новому этапу создания корпоративной культуры, которая включает в себя дисциплину, вовлечение сотрудников, исполнительность и развитие наставничества.

Напомним, к национальному проекту «Производительность труда» подключилось уже 50 предприятий Ленинградской области. Его участниками могут стать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, строительства. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность. рф.