Москва, , 16:17 — REGNUM В составе популярного российского киберспортивного клуба Virtus. pro теперь есть команда по многопользовательскому шутеру Warface. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня сообщили в пресс-службе организации.

Virtus. pro и Warface Пресс-служба Virtus. pro

Состав команды выглядит следующим образом: Али «Трейз» Тагиев (капитан); Антон «Монтон» Казаков; Вадим «Ферева» Рулёв; Артур «ПлюшевоеМясо» Жабинец; Никита «Хокардик» Лазаренко; Борис «мистер. мерседес» Храпов (тренер). Как сообщают в пресс-службе, это опытные спортсмены, ранее одержавшие победу на крупных турнирах Pro. Champions Spring 2021 и PRO. FALL Legends 2021.

Первым испытанием для коллектива станет LAN-турнир Warface VK Play Cup, который пройдет с 17 по 19 июня 2022 года. Отмечается, что общий призовой фонд соревнования составит 17 млн рублей.

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