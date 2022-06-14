Воронеж, 14 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Автоавария с участием сразу восьми автомобилей произошла в Воронеже днём 14 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Массовое ДТП в Воронеже

Авария произошла на улице Степана Солодовникова. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с двигавшимися впереди автомобилями.

Помимо грузовика, участниками ДТП стали SsangYong, «Лада Калина», Kia Rio, Hyundai Solaris, ВАЗ-2111, Nissan Pathfinder и Renault Megane.

О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 июня, в Воронеже при столкновении такси с легковым автомобилем пострадали три человека, в том числе два пассажира такси.