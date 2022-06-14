Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Считается, что для вхождения страны в Евросоюзе нужно, чтобы там провели определённые реформы, и Грузия по данному вопросу обошла Украину и Молдавию. Об этом 14 июня заявил журналистам депутат грузинского парламента Созар Субари.

Созар Субари დავით ასრიაშვილი

Он прокомментировал заявления, будто статус кандидата на членство в ЕС могут дать Украине и Молдавии, но не Грузии. По мнению депутата, это будет «несправедливым».

«Тогда грузинский народ действительно может спросить: что мы должны сделать, вступить в СНГ, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС, как это обещают Молдавии, или же объявить нейтральный статус подобно Молдавии?» — заявил Субари.

Депутат также призвал Киев и Кишинёв сделать заявления, что они настаивают на присвоение «кандидатского» статуса всем трём республикам: Украине, Молдавии и Грузии.

Напомним, 9 июня Европарламент принял резолюцию с острой критикой действий правительства Грузии. В документе говорится, что ранее страна была передовой в исполнении прозападных реформ, но теперь ситуация изменилась. Это было сделано, когда Еврокомиссия приступила к рассмотрению заявок на вступление в ЕС от Грузии, Молдавии и Украины.