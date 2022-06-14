Курск, 14 июня, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В приграничных населённых пунктах Курской области, пострадавших после обстрелов, завершаются восстановительные работы. Об этом 14 июня заявил губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Восстановительные работы в приграничных населенных пунктах Курской области

В посёлке Тёткино восстановили автомобильный мост через реку Сейм, отремонтировали кровлю на 26 домах, остекление провели в более чем 100 домовладениях. В пострадавших зданиях Дома культуры, школы, детского сада и больницы также заменили окна и восстановили кровлю. Продолжается ремонт многоквартирного жилого дома, в который попал снаряд. Предстоит установить ещё 23 стеклопакета.

В сёлах Алексеевка, Дроновка, Воробжа завершены все восстановительные работы в нескольких жилых домах и зданиях школ. Восстановлена кровля на 46 зданиях, остекление в 148 домах, два фасада. Установлено 163 стеклопакета. Стоимость работ превысила восемь миллионов рублей.