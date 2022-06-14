Волгоград, 14 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки выписаны с выздоровлением 122 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в региональном оперативном штабе. Не зарегистрировано летальных исходов.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус выявили у 223 275 жителей. Выздоровели 214 747 человек, скончались от осложнений 6 886 пациентов. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 1 642 жителя.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 37 новых ковид-пациентов.