Москва, 14 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В настоящее время нельзя сказать, что в стекольной отрасли РФ экономический кризис, так как потери в экспорте легко перекрываются спросом на внутреннем рынке, а также растут поставки в СНГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что в РФ почти на 30% упало производство листового стекла.

Pixabay.com Медицинское стекло

«Растет ассортимент применения продукции российских стекольных заводов (пеностекла, медицинского стекла, светотехнического стекла, стекловолокна, тепломонтажные материалы с добавлением стеклокрошки, стеклосетки, стеклоарматуры). Стекловолокно замещает импортную продукцию. В стекольную отрасль входит 4000 компаний, в том числе 200 стекловаренных заводов. Это построенные за последние 10 лет современные стекольные заводы мирового уровня с упором на энергосбережение и ESG. На начало 2022 года семь заводов производят стеклогранулят, два завода — стеклогравий. Работают два завода по производству листового пеностекла», — сказал Тимофеев.

По его словам, в РФ растет выпуск тарного стекла, а многие компании отмечают рост выручки и прибыли от продаж на 30%. Кроме того, выросли объемы производства стеклянной посуды для медицинских целей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появились данные о том, что загрузка российских стекольных заводов сократилась на 30%.