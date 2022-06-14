Донецк, , 16:09 — REGNUM Населённый пункт Еленовка (пос. Петровское) в ДНР украинские вооружённые формирования обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град», сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что ВСУ начали обстрел в 15:00 мск. Со стороны населённого пункта Новомихайловка ими было выпущено восемь ракет.

За 40 минут до этого обстрела со стороны населённого пункта Пески украинские боевики выпустили пять ракет из «Града» по Куйбышевскому району Донецка.

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