Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Производители одежды в Санкт-Петербурге с начала 2022 года удвоили свои обороты из-за проблем с логистикой у иностранных производителей, а также переориентации рынка на товары внутреннего производства, сообщает 14 июня издание «Ведомости».

Пошив брюк Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным Петростата, оборот предприятий Петербурга в январе–апреле 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился в 2,1 раза, до 8 млрд рублей, а в Ленинградской области — в 1,5 раза, на 44,5% до 400 млн рублей. Темпы прироста отгруженной продукции в данном сегменте составили 33% в Петербурге и 43% в Ленобласти.

По словам опрошенных изданием экспертов, увеличение оборота в отрасли наблюдается со второго пандемийного года, когда поставщики из-за нарушение логистических цепочек и других сложностей производства, начали рассматривать российский рынок как основной.

Гендиректор петербургской швейной фабрики «Роянда» Яна Степурко сообщила, что на предприятии за последние два-три месяца объем заказов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос примерно на 40%. Дизайнер бренда Catarina Nova Лидия Тур отметила, что за первые пять месяцев текущего года количество заказов на производство выросло на 20-30%.

В свою очередь генеральный директор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что вскоре спрос на одежду местного производства начнет падать из-за роста инфляции и общей экономической ситуации.