Лондон, 14 июня 2022, 16:07 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник «Брайтона» и сборной Мали по футболу Ив Биссума может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Об этом 14 июня сообщило издание The Sun.
По информации источника, «шпоры» могут заплатить «Брайтону» 29 миллионов евро за трансфер футболиста. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает малийского полузащитника в 35 миллионов евро.
За «Брайтон» Биссума выступает с 17 июля 2018 года после перехода из французского «Лилля» за 16,8 миллиона евро. Текущее соглашение малийца с английским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
В прошедшем сезоне Ив Биссума принял участие в 26-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил десять желтых карточек.