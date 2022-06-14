Лондон, 14 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник «Брайтона» и сборной Мали по футболу Ив Биссума может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Об этом 14 июня сообщило издание The Sun.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, «шпоры» могут заплатить «Брайтону» 29 миллионов евро за трансфер футболиста. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает малийского полузащитника в 35 миллионов евро.

За «Брайтон» Биссума выступает с 17 июля 2018 года после перехода из французского «Лилля» за 16,8 миллиона евро. Текущее соглашение малийца с английским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Ив Биссума принял участие в 26-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил десять желтых карточек.