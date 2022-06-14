Москва, , 16:06 — REGNUM Рост спроса на наличные деньги, зафиксированный Банком России в начале июня 2022 года, может объясняться как сезонными, так и экономическими причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рост интереса к наличным деньгам имеет ряд сезонных и экономических причин. Во-первых, лето — это период каникул и отпусков. Чтобы чувствовать себя спокойно, многие едут на отдых с наличными деньгами, — сказал Щербаченко. — Во-вторых, снижение ключевой ставки ЦБ до 9,5% и, как следствие, снижение ставок по вкладам приводит к оттоку денег из банков, это естественно. Это стимулирует население тратить деньги. В-третьих, завершается период 20-процентных вкладов, и люди вынуждены снимать наличные деньги, чтобы найти более выгодный вариант вложений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова рассказала, будут ли жители РФ возвращаться к безналичной оплате товаров и услуг.