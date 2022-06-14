Ярославль, , 16:06 — REGNUM Власти Ярославля планируют реконструкцию муниципального бассейна «Лазурный», на это из федерального бюджета мэрия надеется получить до 400 млн рублей. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по бюджету рассказал заммэра Андрей Данц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бассейн «Лазурный» в Ярославле City-yaroslavl.ru

Сейчас мэрия предложила выделить деньги на проектные работы: 3,3 млн в 2022 году и 16,6 млн в 2023-м. Депутаты попытались понять, что именно планируется сделать в бассейне. Слово взял депутат Андрей Лихачёв, в прошлом возглавлявший рынок «Старый город» (в его составе тогда находился и бассейн).

«Те цифры, которые у меня были — это порядка 20 миллионов на все мероприятия, которые связаны с самим бассейном. Когда он в «Старом городе» находился, включая чашу бассейна, вентиляцию, балки и так далее. Сейчас только на проектную документацию может пойти сумма аналогичная. То есть, что ещё дополнительно там сделается?», — спросил Лихачёв.

Депутат Алексей Малютин спросил, не будет ли сделана пристройка к бассейну с новой чашей, как это ранее планировали городские власти. Заммэра Александр Черневский сказал, что новое строительство не предусмотрено.

«Мы совещания провели, пришли к выводу, что необходимо и есть возможность сделать реконструкцию, предусмотреть места для маломобильных групп, как раз замена вентиляционного оборудования, водоочистки, по чаше бассейна там тоже есть. На новое строительство нам явно не хватает, поэтому было принято решение о реконструкции», — сказал Александр Черневский.

При благоприятном стечении обстоятельств работы могут начаться в 2023 году.

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