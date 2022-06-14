На реконструкцию бассейна в Ярославле хотят получить сотни миллионов
Ярославль, 14 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Власти Ярославля планируют реконструкцию муниципального бассейна «Лазурный», на это из федерального бюджета мэрия надеется получить до 400 млн рублей. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по бюджету рассказал заммэра Андрей Данц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас мэрия предложила выделить деньги на проектные работы: 3,3 млн в 2022 году и 16,6 млн в 2023-м. Депутаты попытались понять, что именно планируется сделать в бассейне. Слово взял депутат Андрей Лихачёв, в прошлом возглавлявший рынок «Старый город» (в его составе тогда находился и бассейн).
Депутат Алексей Малютин спросил, не будет ли сделана пристройка к бассейну с новой чашей, как это ранее планировали городские власти. Заммэра Александр Черневский сказал, что новое строительство не предусмотрено.
При благоприятном стечении обстоятельств работы могут начаться в 2023 году.