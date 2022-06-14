Москва, , 16:05 — REGNUM Потенциальные покупатели вторичного жилья могут вернуться на российский рынок осенью в случае дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ зафиксировали снижение средней стоимости квартир на вторичном рынке.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

«Снижение спроса на «вторичку», вызванное резким подъемом ипотечных ставок в марте 2022 года, пока не отыграно в полном объеме, — сказал Цыганов. — Ставки снизились, но пока превышают уровень 2021 года, часть покупателей рассчитывают дождаться более существенного снижения цен на недвижимость, часть более активно присматривается к новостройкам, где условия кредитования привлекательнее. Надо учесть и летнее затишье на рынке, когда интерес потенциальных покупателей рассеивается до осени и на этом фоне больше развивается рынок дач, садовых участков и загородных домов».

Как полагает Цыганов, осенью в случае дальнейшего снижения ключевой ставки и, соответственно, ипотечных ставок можно ожидать возвращения покупателей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из причин небольшого снижения цен на вторичное жилье в РФ назвали психологический стресс.