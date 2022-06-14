Брянск, , 16:07 — REGNUM Повреждение линии электропередачи зафиксировали электрики 14 июня в сетях городского округа Клинцы Брянской области. Предположительно, причиной инцидента стал военный вертолёт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО Россети Центр.

Повреждённая ЛЭП Пресс-служба ПАО Россети Центр

По данным электриков, в 08:21 отключились линия и подстанция, обеспечивающие энергоснабжением более 2 500 потребителей, в том числе четыре социально значимых объекта. Аварийные бригады перевели линию на резервную схему и полностью восстановили подачу электроэнергии уже в 09:07.

«Предположительно, военным вертолётом был оборван грозотрос линии электропередачи, а также повреждена опора. Среди сотрудников компании пострадавших нет», — цитирует пресс-служба компании генерального директора Игоря Маковского.

Как сообщало ИА REGNUM, количество пострадавших в селе Займище увеличилось до шести человек.

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