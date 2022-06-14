Брюссель, 14 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Замена российских углеводородов ископаемым топливом из других регионов бессмысленна. Развивать нужно возобновляемые источники энергии (ВЭА), заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента.

(сс) European Parliament Европарламент

По её словам, в попытках заменить российские нефть, газ и уголь другими нефтью, газом и углем нет смысла, в том числе экономического. Кроме того, это поставит под угрозу стремление ЕС к декарбонизации.

«Развитие возможностей для возобновляемой энергетики в системе» ЕС — это центральный элемент плана Еврокомиссии RepowerEU, сказала Симсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадри Симсон рассказала, что ЕС разрабатывает план действий на случай полного прекращения импорта российского газа. Один из пунктов плана — нормирование газа для промышленности.

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