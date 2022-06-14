Москва, , 16:03 — REGNUM Добывать новые биткоины становится всё сложнее, а значит, его стоимость как цифрового актива будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что стоимость биткоина упала ниже 25 тыс. долларов.

Криптовалюта ИА REGNUM

«Биткоин — децентрализованный и высокорисковый актив, но всё-таки его поведение на крипторынке можно спрогнозировать, — сказала она. — Сегодня на котировки биткоина влияют высокие показатели инфляции в США, несвойственные американской экономике. Инвесторы стараются сохранить свои средства и избавляются от рисковых активов. Потому как основная задача сегодняшнего дня — сохранение денежных средств, а не их преумножение. К тому же майнинг биткоина становится все менее выгодным на фоне дорожающих энергоресурсов. Это также опускает курс криптовалюты вниз».

Но, как уточнила Скрыль, с другой стороны, биткоин становится добывать всё сложнее, а это значит что его стоимость как цифрового актива будет расти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, капитализация рынка криптовалют впервые с 2021 года рухнула ниже 1 трлн долларов.

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