Джакарта, 14 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Полиция Индонезии получила письмо-уведомление, связанное с планом действий по демонстрации трудящихся перед зданием парламента, сообщает CNN Indonesia.

OpenClipart-Vectors Протест

Трудящиеся требуют ратифицировать законопроекта о защите работников домашней сферы.

В акции, намеченной на 15 июня, примут участие по меньшей мере тысячи рабочих. В Джакарте акция протеста может собрать 10 тысяч рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Индия подписали меморандум о взаимопонимании для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

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