Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 14 июня, по состоянию на 15:35 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,16% до $123,69 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Добыча нефти в северном море Jarvin

«Потери, понесенные нефтью 13 июня практически отыграны. Несмотря на общий негатив рынка рисковых активов нефтетрейдеры не спешат поддаваться пессимизму.

Ковидные ограничения в Китае продолжают сниматься, спрос на нефть растет.

Тем временем, европейский рынок газа вновь пошел наверх на фоне информации о сокращении прокачки газа по «Северному потоку» из-за задержек с поставками оборудования из Германии.

На этом фоне нефть имеет все шансы пойти на новый штурм сопротивления $125 за баррель», — предполагает эксперт.

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