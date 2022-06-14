Москва,
14 июня 2022, 16:02 — REGNUM Сегодня, 14 июня, по состоянию на 15:35 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,16% до $123,69 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.
Добыча нефти в северном море
Jarvin
«Потери, понесенные нефтью 13 июня практически отыграны. Несмотря на общий негатив рынка рисковых активов нефтетрейдеры не спешат поддаваться пессимизму.
Ковидные ограничения в Китае продолжают сниматься, спрос на нефть растет.
Тем временем, европейский рынок газа вновь пошел наверх на фоне информации о сокращении прокачки газа по «Северному потоку» из-за задержек с поставками оборудования из Германии.
На этом фоне нефть имеет все шансы пойти на новый штурм сопротивления $125 за баррель», — предполагает эксперт.
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