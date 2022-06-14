Мадрид, , 16:02 — REGNUM Трансфер 29-летнего центрального защитника лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигера может спровоцировать уход 27-летнего французского флангового защитника Ферлана Менди из мадридского «Реала». Об этом 14 июня сообщило издание Bild.

Мадридский «Реал»

По информации источника, приход Рюдигера заставит Давида Алабу, выступавшего в прошедшем сезоне на позиции центрального защитника, перейти на позицию левого защитника.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Ферлан Менди принял участие в 22-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Менди выступает за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из французского «Лиона» за 48 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость фулбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.