Москва, , 16:02 — REGNUM В РФ за чертой бедности проживает больше граждан, нежели насчитал Росстат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные официальной статистики, согласно которым численность населения России с доходами ниже границы бедности в I квартале 2022 года достигла 20,9 млн человек.

Бедность Pixabay.com

«Порог бедности определяется в России на основе расчета прожиточного минимума. Согласно закону 2020 года, прожиточный минимум устанавливается по отношению к медиане среднедушевого дохода в 44,2%. А в связи с двузначным ростом инфляции в 2021 году постановлением правительства было установлено, что для осовременивания он умножается на индекс инфляции, — сказал Сафонов. — Такой подход верен только в случае нормально развивающейся экономики при сравнительно небольшой инфляции, в которой нет перекосов, связанных с резким ростом потребительских цен, что более значимо для определения порога бедности. Исходя из того, что за период 2022 года рост цен на потребительские товары был значительно выше, чем общая инфляция, можно сделать вывод о том, что число граждан, живущих за порогом бедности, больше, чем число, рассчитываемое Росстатом».

Как пояснил Сафонов, для более корректного расчета необходимо использовать темпы именно потребительской, а не общей инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал, как в 2022 году в России вырастет уровень бедности.

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