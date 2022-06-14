Ньон, Швейцария, 14 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Венгерский «Ференцварош» сыграет с казахстанским «Тоболом» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2022/23. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Vito Fun Футбольное поле

Матчи пройдут 5 и 12 июля.

Напомним, главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого клуб выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.

Кустанайский «Тобол» является чемпионом Казахстана сезона — 2021.